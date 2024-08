'Tava curioso': criança quebra jarro raro de 3.500 mil anos em museu de Israel

De acordo com Alex, o pai do menino, seu filho "puxou o jarro levemente" porque estava "curioso sobre o que havia dentro", fazendo-o cair. Na sequência, apesar do desespero, ele acionou o segurança.

O museu explicou que o menino e sua família foram convidados a retornar para uma visita guiada e garantiu que o jarro será consertado e exibido novamente o mais rápido possível, sem a vitrine.

Característica da região de Canaã, na costa leste do Mediterrâneo, a jarra provavelmente foi criada para ser usada no transporte de alimentos locais, como vinho e azeite de oliva.