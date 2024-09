Bolsonaro convoca multidão às ruas em meio a bloqueio do X

"Nunca houve um ex-presidente com presença tão forte no cenário, ainda que inelegível e derrotado", acrescentou.

Segundo Prando, "os bolsonaristas construíram uma narrativa muito bem coerente" para explicar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 e a condenação que tornou Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

"Na perspectiva deles, há uma perseguição institucional, especialmente por conta do Supremo Tribunal Federal e na figura de Moraes", explicou o cientista político, acrescentando que o bolsonarismo "capturou o 7 de setembro", Dia da Independência, assim "como outros símbolos, incluindo a bandeira e a camisa da seleção brasileira".

Por sua vez, o professor Frederico Bertholini, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), explicou que o ex-presidente tenta aproveitar "todo o espaço que tiver para fazer uma aparição pública e fora das redes". Enquanto isso, seus eleitores e candidatos que o apoiam agem como se ele não estivesse inelegível.

"A questão é que agora Bolsonaro é um pouco menos perigoso, porque tem menos condições institucionais, materiais e objetivas de fazer coisas", ponderou.

Outro combustível para a manifestação serão os áudios publicados pelo jornal Folha de S. Paulo, que indicam que Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fora do rito para investigar bolsonaristas no inquérito das fake news no STF durante e após as eleições de 2022.