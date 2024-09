Incêndio em escola mata ao menos 14 crianças no Quênia

NAIRÓBI, 6 SET (ANSA) - Ao menos 14 crianças morreram e mais de 70 estão desaparecidas no incêndio que devastou o dormitório de uma escola no Quênia na madrugada desta sexta-feira (6) Segundo a polícia, as chamas no quarto onde os menores dormiam começaram por volta da meia-noite no colégio Hillside Endarasha Academy, na cidade de Nyeri.

"17 crianças ficaram feridas neste incidente e outras estão em estado grave no hospital", afirmou a porta-voz da polícia nacional, Resila Onyango.

A policial ainda informou que "os corpos encontrados estavam queimados de modo irreconhecível". "É provável que outros cadáveres sejam recuperados, uma vez que o local será completamente analisado", declarou.