Pai de atirador nos EUA presenteou filho com fuzil no Natal

WASHINGTON, 6 SET (ANSA) - O pai do atirador Colt Gray, que matou quatro pessoas e deixou dezenas de feridos em uma escola na Geórgia, Estados Unidos, na última quarta-feira (4), foi preso nesta sexta-feira (6). Ele confessou à polícia que presenteou seu filho, então com 13 anos de idade, com um fuzil no Natal de 2023.

De acordo com a CNN, Colin Gray, de 54 anos, deve responder a quatro acusações de homicídio culposo, duas acusações de homicídio de segundo grau e oito acusações de crueldade contra crianças. O pai deu ao adolescente o rifle AR-15 usado no atentado desta semana.

Colt Gray, por sua vez, compareceu a um tribunal nesta sexta, e o juiz marcou a primeira audiência do julgamento para 4 de dezembro. O adolescente pode ser condenado à prisão perpétua e, caso fosse maior de idade, arriscaria pegar sentença de morte.