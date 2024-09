Incêndios no Peru matam 14 e ferem mais de 100

LIMA, 16 SET (ANSA) - Ao menos 14 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas durante a onda de incêndios que há semanas devasta a vegetação de quase todo o Peru. Dos 24 departamentos do país, 22 estão sob as chamas.

Segundo as autoridades de Lima, a situação mais crítica se concentra na Amazônia, onde não chove há três meses. Nas regiões de Cusco, Cajamarca, Huancavelica e Huánuco, muitas cidades já sofrem com a falta de água.

A seca e as altas temperaturas têm contribuído para o alastramento do fogo no país andino e em boa parte da América do Sul, incluindo o Brasil. Pelo menos 5 mil hectares da vegetação peruana foram destruídos pelas chamas até o momento.