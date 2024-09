Lula e Von der Leyen discutem Mercosul-UE e crise climática

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o desejo de concluir o quanto antes o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, durante reunião em Nova York com a chefe do poder Executivo do bloco, Ursula von der Leyen.

As negociações entre os dois lados estão travadas há meses, situação que o líder brasileiro atribui a "divergências internas" entre os países da UE.

"Lula manifestou entusiasmo sobre a possibilidade de chegar à conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia em breve", diz um comunicado do Palácio do Planalto sobre a reunião com a presidente da Comissão Europeia.