Justiça aceita transferência de corpo de Maradona para mausoléu

BUENOS AIRES, 2 OUT (ANSA) - A Justiça da Argentina autorizou a transferência dos restos mortais do ex-jogador Diego Maradona, falecido em 2020, de um cemitério para um mausoléu em Buenos Aires que se chamará "M10 Memorial".

Atualmente, o corpo do ex-craque está na periferia norte da capital argentina, enquanto o novo mausoléu fica na área de Puerto Madero, bairro residencial da cidade.

A decisão do tribunal atende a um pedido realizado no final de 2023 pelas filhas de Maradona, Dalma e Giannina, juntamente com os restantes herdeiros.