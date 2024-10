Alta de preços deve afetar turismo na Itália em 2024

Já as chegadas à Itália a partir do exterior, que representam 51,8% do total, devem somar 67,5 milhões (queda de 0,6%), porém com estimativa de crescimento no número de pernoites, previsto em 237,6 milhões para 2024 (+1,4%).

Os dados revelam que o fluxo turístico na Itália pode gerar gastos no setor de até 127 bilhões de euros (R$ 763,4 bilhões), com crescimento de 3,8% em relação a 2023. No entanto, a inflação no segmento, estimada em 4,9% em agosto, na comparação com igual período do ano passado, deve impactar as despesas dos turistas em 5,9 bilhões de euros (R$ 35,4 bilhões).

"É necessário adotar um planejamento mais consciente e estratégico para adaptar a oferta turística do 'Belpaese' às transformações que estão ocorrendo nos modelos de consumo turístico e, ao mesmo tempo, para neutralizar de modo eficaz o crescimento dos preços", disse Raffaele Rio, presidente da Demoskopika.

"O turismo vive uma fase de rápida mudança, influenciada por novas tendências, como o turismo sustentável, as experiências personalizadas e o aumento da procura por destinos alternativos em relação aos mais famosos", acrescentou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.