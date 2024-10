Bremer sofre lesão no joelho e está fora desta temporada

TURIM, 3 OUT (ANSA) - O zagueiro Gleison Bremer, convocado pelo técnico Dorival Júnior para representar a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora desta temporada.

A confirmação foi feita pela Juventus nesta quinta-feira (3), um dia após o brasileiro torcer o joelho esquerdo em um lance da vitória de virada da Velha Senhora contra o RB Leipzig, por 3 a 2, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Na ocasião, o jogador sentiu fortes dores e precisou ser substituído aos seis minutos da etapa inicial. "As investigações diagnósticas evidenciaram a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", afirmou o clube italiano.