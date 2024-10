Irã acusa G7 de ser 'parcial e irresponsável'

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O Irã acusou o G7 de ser "parcial e irresponsável" após o grupo das sete potências ter condenado o ataque do país persa a Israel no início da semana.

Em nota, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Teerã, Esmail Baghaei, condenou "a contínua abordagem tendenciosa e irresponsável deste grupo [G7]".

Durante videoconferência convocada pela premiê Giorgia Meloni na última quarta-feira (2), os membros do G7, liderado em 2024 pela Itália, expressaram "forte preocupação" pela crise no Oriente Médio, advertindo que um conflito regional não é de interesse de ninguém.