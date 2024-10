Torino presta solidariedade a Bremer após lesão em joelho

Natural de Itapitanga, na Bahia, Bremer passou pelas categorias de base do Desportivo Brasil e do São Paulo, mas estreou profissionalmente em 2017 pelo Atlético-MG. O atleta chegou na capital da região do Piemonte no ano seguinte e virou um dos destaques do Toro.

Em 2022, a Juventus superou a concorrência da Inter de Milão e acertou a contratação do brasileiro, que chegou a ser eleito o melhor zagueiro da Série A do Campeonato Italiano por sua atuação no Torino. (ANSA).

