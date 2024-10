Embaixada da Itália receberá visitas gratuitas em 11/10

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) - A Embaixada da Itália em Brasília abrirá suas portas gratuitamente ao público em 11 de outubro por ocasião do "Dia do Contemporâneo", evento celebrado anualmente no país europeu na segunda semana do mês.

A atividade permitirá aos visitantes descobrir as peculiaridades arquitetônicas e artísticas do edifício projetado por Pier Luigi Nervi, o ilustre engenheiro italiano que colaborou com arquitetos de fama internacional, como Le Corbusier e Louis Kahn.

Também haverá um tour por obras de importantes artistas italianos que integram o acervo de arte contemporânea da Embaixada, como Franco Angeli, Giulio Turcato e Carla Accardi, assim como os quatro raros painéis do pintor ítalo-brasileiro Candido Portinari.