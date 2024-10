Israel matou mais de 2 mil no Líbano em quase 1 ano, diz governo

ROMA, 4 OUT (ANSA) - O governo do Líbano revelou nesta sexta-feira (4) que pouco mais de duas mil pessoas foram mortas em todo território em quase um ano de ataques israelenses no país.

De acordo com Nasser Yassin, ministro do Meio Ambiente de Beirute, pelo menos 9.535 indivíduos ficaram feridos nas ofensivas realizadas por Israel na nação.

O político ainda detalhou que 931 centros de acolhimento foram abertos no Líbano para receber pessoas deslocadas, sendo que 711 atingiram sua capacidade máxima.