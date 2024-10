Itália celebra documento do G20 sobre energia limpa e acessível

ROMA, 4 OUT (ANSA) - O governo da Itália celebrou nesta sexta-feira (4) a assinatura de uma declaração conjunta dos membros do G20 que traz compromissos em direção a uma transição energética limpa, sustentável e acessível.

O documento foi firmado durante reunião ministerial do grupo em Foz do Iguaçu (PR) e, segundo o ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética italiano, Gilberto Pichetto, "traça um caminho comum para os principais produtores de energia, em linha com os objetivos" do Acordo de Paris, e "confirma o papel estratégico das tecnologias sustentáveis e inovadoras".

"Os princípios para uma transição justa e inclusiva são um importante ponto de referência que a Itália decidiu perseguir", disse Pichetto durante a reunião em Foz do Iguaçu.