Brasil vota em municipais em teste de meio de mandato para Lula

Um episódio que mais uma vez teve como protagonista o outsider Pablo Marçal, candidato conservador na disputa pela vaga de prefeito de São Paulo, já no centro dos noticiários após ser atingido por uma cadeirada durante um debate por suas constantes provocações.

Mesmo poucas horas depois da abertura das urnas, o ex-coach motivacional, de 37 anos - considerado próximo de Bolsonaro e uma grande novidade eleitoral - não hesitou em desferir um dos seus proverbiais golpes baixos, usando as redes sociais para tentar provar a dependência de cocaína de Boulos.

O caso terminou com o cancelamento das publicações por ordem da justiça eleitoral, no momento em que o expoente do Psol fazia uma caminhada na Avenida Paulista com Lula, que com a ajuda de Boulos espera conseguir avançar e assumir a capital do motor econômico do país.

Por outro lado, o pleito municipal, que segundo os observadores é uma antecipação das eleições presidenciais de 2026, é também um termômetro para medir a força de Bolsonaro que, embora declarado inelegível até 2030, continua a ser a principal figura da oposição.

Embora Marçal seja considerado próximo do ex-chefe de Estado, o apoio oficial de Bolsonaro é para Ricardo Nunes (MDB), o prefeito cessante da metrópole e candidato à reeleição, que parece ter dificuldades em defender o seu legado. Nunes (25%) está de fato um ponto percentual atrás do candidato de esquerda nas pesquisas, enquanto no terceiro lugar segue Marçal com 24% e com probabilidade de entrar no segundo turno, marcado para 27 de outubro.

No Rio de Janeiro, segundo maior círculo eleitoral do país com 5 milhões de eleitores, tudo favorece o prefeito de centro-esquerda Eduardo Paes, que aspira à reeleição apoiado por Lula, com intenção de voto variando entre 50% e 55%. Na cidade fluminense, Bolsonaro apoia o ex-diretor dos serviços secretos e já no centro de um escândalo de espionagem ilegal, Alexandre Ramagem (Pl), que o acompanhou a um evento na populosa zona norte da cidade, mas que não ultrapassa 20% nas projeções.