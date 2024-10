Avião da FAB chega a Beirute para resgatar brasileiros

(ANSA) - BRASÍLIA, 07 OTT - Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou nesta segunda-feira (7) em Beirute, capital do Líbano, com o objetivo de resgatar cidadãos em fuga do país devido aos bombardeios realizados por Israel, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Mais de 200 pessoas devem ser repatriadas na segunda fase da "Operação Raízes de Cedro", que no domingo (6) levou 228 brasileiros à Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, os resgatados foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama Janja.

A aeronave da FAB decolou hoje de Lisboa, dando continuidade aos esforços do governo brasileiro para garantir a segurança de seus cidadãos no exterior.