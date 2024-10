Museu italiano concede prêmio a Martin Scorsese por carreira

TURIM, 7 OUT (ANSA) - O Museu de Cinema de Turim, na Itália, concedeu nesta segunda-feira (7) o prêmio "Stella della Mole" para o cineasta norte-americano Martin Scorsese pelo conjunto de sua obra.

O reconhecimento, atribuído a grandes protagonistas do cinema mundial pela contribuição pessoal ao desenvolvimento da arte, foi entregue pelas mãos do presidente do Museu do Cinema, Enzo Ghigo, e do diretor Domenico De Gaetano, durante cerimônia no prédio Mole Antonelliana.

O evento contou com a presença da filha de Scorsese, Francesca, do vencedor do Oscar Giuseppe Tornatore, o ator Willem Dafoe, e os roteiristas Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.