Estrela do OnlyFans é acusada de sonegar impostos na Itália

ROMA, 8 OUT (ANSA) - Considerada uma das estrelas italianas da plataforma OnlyFans, Mady Gio, cujo nome de batismo é Madalina Ioana Filip, foi acusada de sonegar 1,5 milhão de euros em impostos na Itália.

Segundo as autoridades italianas, o valor é derivado do faturamento absurdo que registrou com a produção e divulgação de conteúdo adulto no OnlyFans. Mady Gio foi criada na área de Varese desde os 12 anos, mas mora na cidade suíça de Lugano há cerca de três anos, quando revelou ter deixado o país para driblar os altos impostos italianos sobre seus cliques sensuais.

Apesar de ter se mudado, ela ainda tem sua residência fiscal em Cassano Magnago, perto de Varese, de acordo com a Guarda de Finanças. No entanto, nega as supostas irregularidades.