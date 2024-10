Força da ONU chama conflito no Líbano de 'catástrofe humana'

ROMA, 8 OUT (ANSA) - A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) chamou de "catastrófico" o impacto humanitário no Oriente Médio devido ao confronto entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, que desrespeita a resolução criada pela ONU em 2006 para cessar o conflito na região.

Segundo a coordenadora da Unifil, Jeanine Hennis-Plasschaert, "após um ano [do 7 de outubro de 2023], os bombardeios cotidianos se transformaram em uma implacável campanha militar, cujo impacto humanitário é, no mínimo, catastrófico".

Hennis-Plasschaert lembrou que o grupo xiita deu início ao conflito em 2023 ao lançar foguetes contra fazendas israelenses, uma "violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança", cujo objetivo era implementar um cessar-fogo definitivo entre Israel e Hezbollah baseado na criação de uma "zona tampão" de segurança.