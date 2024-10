Governo iraniano ameaça usar nova arma contra Israel

TEERÃ, 8 OUT (ANSA) - O governo do Irã ameaçou nesta terça-feira (8) usar um novo tipo de arma defensiva caso o Exército de Israel resolva atacar seu país, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

A afirmação foi feita pelo vice-presidente do Parlamento de Teerã, Ali Nikzad, que lembrou que, durante o ataque do Irã a Israel na semana passada, foi lançado um novo tipo de míssil que não havia sido utilizado em operações anteriores contra o Estado judeu.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que seu país está "pronto para qualquer cen"rio" e as suas forças armadas "estão totalmente preparadas".