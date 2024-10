Mau tempo na Itália leva caos às regiões da Ligúria e Piemonte

GÊNOVA, 8 OUT (ANSA) - A Itália voltou a sofrer com inundações e deslizamentos de terra após as fortes chuvas que atingiram o norte do país nas últimas horas. Desta vez, as regiões mais afetadas são a Ligúria e o Piemonte, ainda que outras localidades do país sigam em alerta devido às previsões meteorológicas para os próximos dias.

Na Ligúria, em uma hora de temporal, as cidades de Campo Ligure e Rossiglione registraram 100 e 80 milímetros de chuva, causando diversos alagamentos e deslizamentos de terra. Não há registros de vítimas até o momento.

Já no Piemonte, diversas rodovias seguem fechadas devido às inundações. Na província de Alessandria, em Casaleggio Boiro, divisa com a Ligúria, as chuvas ultrapassaram 110 milímetros.