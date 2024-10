Agência italiana vê espaço para aumentar comércio com Brasil

O resultado foi puxado sobretudo pelo setor de maquinários, mas também por produtos agroalimentares. "Também somos muito ativos nos vinhos, com crescente satisfação", salientou. Por outro lado, as exportações brasileiras para a Itália se mantiveram "relativamente estáveis" no período.

"O ICE quer reforçar as ações de apoio às pequenas e médias empresas italianas neste mercado porque enxergamos grandes oportunidades, que podem aumentar na perspectiva de um acordo entre União Europeia e Mercosul", declarou o diretor da Italian Trade Agency.

Esse esforço, segundo ele, engloba toda a América Latina, que importa 20 bilhões de euros (R$ 122 bilhões) em produtos italianos por ano, cifra "que também não está à altura do potencial". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.