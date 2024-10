Freira brasileira vence prêmio da ONU por proteção a refugiados

Ela é apenas a segunda brasileira na história a conquistar o Prêmio Nansen, juntando-se ao cardeal Paulo Evaristo Arns, ganhador em 1985.

Nascida e criada em uma família humilde de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, a religiosa é bisneta de italianos das províncias de Belluno e Vicenza, no Vêneto, história comum para milhares de ítalo-descendentes no Brasil.

Aos nove anos de idade, recebeu autorização dos pais para viver em um internato das Scalabrinianas, congregação que nasceu para atender e acompanhar imigrantes nas Américas nos séculos 19 e 20.

A partir daí, o caminho para trabalhar com refugiados foi natural para irmã Rosita, que formou-se em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e fez mestrado em migração e refúgio na Universidade Pontifícia Comillas em Madri, na Espanha.

A religiosa dedica-se a essa causa desde 1989 e, no comando do IMDH, ajudou milhares de pessoas em movimento a obter abrigo, alimentação, cuidados de saúde, aulas de idiomas, empregos e documentação no Brasil. Além disso, seu trabalho como advogada contribuiu para a Lei de Refugiados de 1997, que adequou a legislação brasileira a padrões internacionais no tema.

"A questão humanitária precisa ser mais difundida e acolhida seja por quem for. O que deveria nortear essa questão é a compaixão, e o papa Francisco insiste muito nisso. São pessoas com capacidade, potencial positivo, esperança, resiliência, elementos que devem ser cada vez mais valorizados como uma riqueza da humanidade", salientou a freira.