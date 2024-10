Gangues do Haiti estão recrutando mais crianças-soldado, diz relatório de direitos humanos

(Reuters) - As gangues armadas do Haiti estão recrutando cada vez mais crianças para suas fileiras, alertou um relatório da Human Rights Watch na quarta-feira, à medida que as condições de quase fome levam os meninos a pegar em armas, enquanto as meninas são abusadas sexualmente e forçadas a trabalhar em casa.

O grupo, que defende os direitos humanos em todo o mundo, disse que conversou com seis crianças recentemente envolvidas com gangues, todas as quais disseram que queriam sair e que se juntaram a elas porque estavam com fome e as gangues eram, muitas vezes, a única fonte de alimento, abrigo ou dinheiro.

Os meninos são frequentemente usados como informantes, treinados para usar armas e munições e utilizados em confrontos contra a polícia, disse a HRW. A organização citou o caso de um menino chamado Michel, um órfão que foi recrutado há seis anos, quando tinha 8 anos e vivia nas ruas, e recebeu uma Kalashnikov carregada.