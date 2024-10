Itália quer aumentar presença na América Latina

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - Por Patrizia Antonini - A Itália tem diante de si "uma grande oportunidade" para reforçar a sua presença econômica e comercial no Brasil e na América Latina e "seria um grande erro não compreender a mensagem que é dada".

Esta é a principal reflexão do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, ao final do Fórum Empresarial Brasil-Itália, que aconteceu nesta quarta-feira (9), em São Paulo, e contou com a participação de todos os principais protagonistas do sistema italiano para a internacionalização e da presença de mais de 300 empresas de ambos os países.

As palavras de Tajani fazem referência à declaração do ministro da Casa Civil do Brasil, Rui Costa, que durante o evento convidou as empresas italianas a incrementar a já forte presença no mercado brasileiro, aproveitando-se também do plano de investimentos de 300 bilhões de euros (R$ 1,8 trilhão) anunciado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre transportes sustentáveis, inclusão digital, segurança energética, educação, ciência, saúde e serviços sanitários.