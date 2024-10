'Itália quer concluir acordo UE-Mercosul', diz Tajani

"Acredito que devemos avançar e proceder" com aprovação, "sem prejuízo da decisão da União Europeia", concluiu.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que a UE está ameaçando colocar as queimadas no Brasil no meio das negociações.

No fim do mês passado, durante uma viagem ao México, Lula chegou a dizer que está otimista com a assinatura, ainda este ano, do acordo de livre comércio. Ele e Ursula von der Leyen, chefe do poder Executivo do bloco, se reuniram há cerca de duas semanas em Nova York. (ANSA).

