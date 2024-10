Itália quer unir esforços ao Brasil para 'crescer junto'

São muitos os setores fundamentais, com os quais, segundo Tajani, é possível criar uma forte colaboração entre os dois países, das mudanças climáticas às nucleares, das terras raras ao espaço e à inteligência artificial.

"Para isso, estamos aqui com as maiores realidades públicas que sustentam a internacionalização e a exportação [da Itália], ou seja, o Instituto do Comércio Exterior (ICE), a Sace, a Simest e a Casa de Depósitos e Prestações, que são instrumentos financeiros de garantia e de suporte para todas as empresas italianas que querem se internacionalizar no mundo", afirmou.

Na última noite (8), no Consulado Geral da Itália em São Paulo, foi inaugurada a sede brasileira do Simest. Tajani apontou os últimos obstáculos para se chegar ao acordo com o Mercosul.

"Estamos trabalhando para acelerar o tempo e chegar a uma conclusão positiva. Queremos ser o porta-voz de vocês e sermos os intermediários entre as instituições europeias e as tratativas com o Brasil", falou. (ANSA).

