Técnico da Inter é interrogado em investigação contra 'ultras'

MILÃO, 9 OUT (ANSA) - O técnico Simone Inzaghi, da Internazionale, foi interrogado nesta quarta-feira (9) pelos investigadores responsáveis pela operação da polícia italiana contra as torcidas organizadas do clube nerazzurro e do Milan.

O comandante interista, que foi ouvido como testemunha, mencionou que manteve um breve contato com o chefe da torcida organizada do clube, Marco Ferdico, mas nunca chegou a ser ameaçado ou se sentir intimidado.

O ultra nerazzurro, que está detido, instou ao treinador a intervir contra o presidente da Internazionale, Giuseppe Marotta, por mais ingressos para a final da Champions League em Istambul, em 2023.