Brasil e Itália fecham acordo para combater tráfico de drogas

Além de ter se reunido com Giovanni Melillo, procurador antimáfia e antiterrorismo, e com Vittorio Pisani, chefe da Polícia de Estado, Lewandowski conversou com seu homólogo italiano, Carlo Nordio, para discutir a cooperação jurídica entre os dois países em questões civis e criminais.

O memorando fechado entre Brasil e Itália será assinado durante a Cúpula de Líderes do G20, marcado para acontecer em novembro, no Rio de Janeiro. (ANSA).

