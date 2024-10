Itália anuncia que centros de migrantes na Albânia estão prontos

Na sequência do acordo assinado entre a premiê italiana, Giorgia Meloni, e seu homólogo da Albânia, Edi Rama, existem duas áreas destinadas a acolher migrantes - do sexo masculino, não vulneráveis e provenientes de países seguros - que pretendem ser repatriados rapidamente após a análise do pedido de asilo.

Desta forma, foi criado um "hotspot" no porto de Schengjin para a identificação de migrantes resgatados no mar exclusivamente por navios italianos. Depois de recolherem os seus dados pessoais, as pessoas serão transferidas para Gjader, cerca de 20 quilômetros para o interior, onde foram criadas três estruturas.

Além do alojamento com camas, o centro de Gjader também conta com uma sala médica operacional, um laboratório de análises, uma sala com instrumentos de radiografia e ultrassonografia e uma sala para consultas psicológicas e psiquiátricas. (ANSA).

