Novo hub de design une Brasil e Itália em São Paulo

Nascido em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que reúne uma das maiores comunidades de vênetos do mundo, Cini montou o parque fabril da Cinex na cidade, que hoje "é o maior polo moveleiro do Brasil, sede da maior feira de móveis da América Latina e a maior região em matérias-primas para a indústria moveleira e maquinário do país". A empresa gera hoje cerca de 300 empregos.

A Cinex, que fabrica soluções para portas, esquadrias e componentes para mobiliário tendo como base o vidro e o alumínio, mantém a ponte entre Brasil e Itália também em seu novo hub na capital paulista, através da presença dos designers e irmãos italianos Gabriele e Davide Adriano, da Adriano Design, de Turim, que assumem a direção artística do lab brasileiro.

"Já estamos trabalhando em um projeto ambicioso de casa modular para a Cinex", revela Gabriele, que, ao lado do irmão, colabora com a empresa ítalo-brasileira há cerca de 15 anos.

Quanto ao novo projeto em São Paulo, Davide afirma que "entra em sintonia com o nosso modo de interpretar o design, ao fazer produtos com alta durabilidade, já que acreditamos na sustentabilidade e na afeição do usuário com o objeto".

O diretor artístico também conta que o local prepara o lançamento de uma revista com o nome da marca para discutir o design de forma geral. (ANSA).