Na Itália, Greta pede união contra 'capitalismo fascista'

CAMPI BISENZIO, 13 OUT (ANSA) - A ativista sueca Greta Thunberg participou neste domingo (13) de uma assembleia de operários que ocupam uma antiga fábrica de autopeças em Campi Bisenzio, nos arredores de Florença, na Itália, e pediu união para combater o "capitalismo fascista" que "explora o planeta".

A planta pertencia à fabricante de peças automotivas GKN e foi fechada há cerca de três anos, porém seus trabalhadores iniciaram um movimento para formar uma cooperativa social e reconverter a unidade para produzir bicicletas de carga e painéis solares de última geração.

"Estamos lutando contra os mesmos sistemas que destroem o meio ambiente, desestabilizam o planeta e colocam as pessoas abaixo do lucro", declarou Greta, que já havia visitado a antiga fábrica da GKN no último sábado (12).