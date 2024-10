Tajani impulsiona marca Itália no Brasil, diz embaixador

O plano do chanceler encontrou sua máxima expressão no Fórum Empresarial Itália-Brasil. "Um sucesso não só em qualidade, com a participação de grandes nomes, como Paolo Scaroni e Pietro Labriola, e da alta direção de inúmeras empresas italianas já presentes no território e brasileiras, com empresários do calibre de Carlo Bauducco e Rubens Ometto, mas também pelos números, com mais de 350 empresas inscritas", explica o embaixador.

No evento, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Rui Costa, chefe do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - que tem um pacote de R$ 1,8 trilhão para investimentos -, detalhou as grandes oportunidades para italianos: desde infraestrutura (especialmente ferroviária) até energia e meio ambiente.

"Uma oportunidade que também pode facilitar os investimentos brasileiros na Itália. E parcerias, com 200 projetos já iniciados", observa Cortese.

A inauguração do escritório da agência Simest no edifício do Consulado-Geral da Itália também foi um elemento muito concreto.

"Mais um ponto de referência à disposição das empresas. Uma peça que se soma à da Sace, ICE e Enit", comenta o diplomata, lembrando o memorando de entendimento assinado pela Cassa Depositi e Prestiti e pela Sace com o Banco do Brasil.

O documento cria uma linha de crédito de 250 milhões de euros (ampliável até meio bilhão) para projetos de energias alternativas e para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes. Um novo testemunho de solidariedade com um território com uma grande comunidade de descendentes italianos.