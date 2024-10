SÃO PAULO, 14 OUT (ANSA) - A seleção da Itália derrotou nesta segunda-feira (14) Israel por 4 a 1, em Údine, e manteve a liderança do seu grupo na Liga das Nações da Uefa. Os gols do triunfo da Azzurra foram marcados por Mateo Retegui, Davide Frattesi e Giovanni Di Lorenzo (2x). (ANSA).

