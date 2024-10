Ligas e sindicato denunciam Fifa por abusos em calendário

As ligas e o sindicato dos jogadores destacam o "conflito de interesses" da Fifa, denunciando a sua falta de envolvimento nas decisões do calendário. O grupo ainda acusa a entidade de abusar do seu poder governamental para promover os seus próprios interesses comerciais.

"A Fifa precisa exercer as suas funções reguladoras de forma transparente, objetiva, não discriminatória e proporcionada. As regras e conduta da Fifa ficam muito abaixo do exigido pela legislação da União Europeia", continua o documento.

O CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo, analisou que o calendário atingiu um "ponto de saturação" crucial e disse que a Fifa "impôs o seu novo formato e as suas competições sem qualquer discussão".

"A Série A, como quase todas as outras ligas europeias, não aumentou o número de jogos nos últimos 20 anos. Pelo contrário, a Fifa e a Uefa, ciclo após ciclo, aumentaram constantemente o tamanho das suas competições", comentou. (ANSA).

