Mbappé é alvo de inquérito por estupro na Suécia; jogador nega

Hoje cedo, a promotoria de Estocolmo confirmou a existência de uma investigação por estupro, mas sem citar o nome do jogador. A polícia já recolheu depoimentos e elementos materiais úteis ao inquérito, como uma calça preta de couro, uma blusa e algumas cuecas.

Não convocado para o jogo no território sueco por se encontrar "em más condições", Mbappé chegou a ser visto no restaurante "Chez Jolie", no centro de Estocolmo, enquanto seus companheiros tocavam. Depois, foi a uma boate, o "Club V".

Segundo o Expressen, o atleta é considerado "razoavelmente suspeito", o que representa o menor grau de suspeita previsto na legislação do país.

Após o caso vir à tona, Mbappé usou suas redes sociais para chamar as acusações de "fake news". "FAKE NEWS!!!! Isto está se tornando tão previsível, às vésperas de uma audiência por acaso", reclamou ele no X, fazendo referência à audiência marcada hoje diante de uma comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) em meio à disputa entre o atacante e o Paris Saint-Germain, seu ex-clube.

Já o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou que "esta notícia não é boa para a nossa seleção". (ANSA).