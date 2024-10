Meloni confirma viagem ao Líbano em 18 de outubro

Em seu pronunciamento no Parlamento, Meloni chamou de "inaceitáveis e injustificáveis" os ataques de Israel contra bases da Unifil no sul do Líbano, mas acusou o grupo xiita Hezbollah de "militarizar" a região.

"Precisamos romper esse ciclo de violência e ser unânimes em convidar com decisão todas as partes a se empenhar de maneira construtiva para aliviar a tensão", salientou a premiê. (ANSA).

