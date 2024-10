Plano de Israel para atacar Irã está pronto, diz Netanyahu

WASHINGTON, 16 OUT (ANSA) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o plano das forças do país para responder ao ataque orquestrado pelo Irã em 1º de outubro está pronto e será limitado a alvos militares.

De acordo com fontes americanas, citadas pela emissora CNN, o chefe de governo israelense garantiu ao presidente dos EUA, Joe Biden, que as ofensivas não atingirão instalações petrolíferas ou nucleares do país persa.

Em Teerã, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, solicitou uma maior pressão sobre Israel e seus aliados para que "interrompam a máquina de morte em Gaza e no Líbano". O líder ainda destacou a necessidade de uma união mais consolidada entre os países muçulmanos.