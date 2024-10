Reunião de comissão termina com bate-boca entre Marina Silva e deputado

"Quem é que é adestrado? Tenha santa paciência. O senhor não vai me dizer que sou uma pessoa adestrada", respondeu a ministra. O deputado, em seguida, continuou: "Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra claramente traz uma retórica de militância. Quero lamentar que com essa condução vamos virar fumaça e cinza. Não vou retirar nenhuma palavra dita, muito menos as verdades, mentiras e suposições com que as ministras se referiu ao agro brasileiro. Fico impressionado."

Evair de Melo, então, provocou a ministra a citar declarações antigas de Marina em relação ao presidente Lula. "Façam uma pesquisa simples: Marina Silva, Lula, corrupto. Sim, em muitas ocasiões Marina Silva classificou Luiz Inácio Lula da Silva como corrupto. Em 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em 2ª instância e tinha que pagar pelos crimes que cometeu", afirmou.

Logo em seguida, a reunião foi encerrada.

Mais cedo, a ministra discutiu com deputados da oposição. O próprio presidente da comissão bateu boca com a ministra em alguns momentos. Deputados acusaram Marina de não responder aos questionamentos. Em vários momentos, deputados dirigiram-se à ministra com tom de voz elevado, com dedos em riste, troca de acusações e ânimos alterados.

A ministra, por sua vez, disse que comparece à comissão quantas vezes for necessária e que não teme e citou vários trechos bíblicos.

Em discussão acalorada com a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), que disse que a ministra deveria deixar o cargo, Marina chamou-a indiretamente de ambientalista por conveniência.