Prada lança traje espacial para Axiom Space

O design da camada externa do traje espacial e a pesquisa de materiais utilizados na vestimenta são resultado do trabalho conjunto entre as duas empresas, que decidiram aliar criatividade e engenharia. O design apresentado na IAC mostra os trajes em revestimento branco, de modo a proteger os astronautas do calor extremo e da poeira lunar.

"A Itália está tentando se inserir na economia espacial. [O país] é um parceiro importante e haverá um grande futuro de colaboração com os italianos", reforçou Ondler, acrescentando que em Turim, no Piemonte, "a Thales Alenia está construindo a primeira nave espacial para a Axiom Space".

Para o presidente da empresa americana, "a Itália é um país muito avançado no setor espacial, porque buscou envolver todas as indústrias além da aeronáutica". (ANSA).

