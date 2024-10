Roma recupera Dybala para jogo contra Internazionale

ROMA, 16 OUT (ANSA) - Após desfalcar a Roma e a seleção da Argentina em razão de um problema muscular, o atacante Paulo Dybala voltou a treinar com o restante do elenco giallorosso e poderá ser convocado para o jogo contra a Internazionale.

O jogador ficou de fora do duelo diante do Monza e não foi convocado por Lionel Scaloni para os recentes compromissos da Albiceleste na Data Fifa por causa de uma lesão nos flexores.

Dybala será uma presença importante para a Roma no duro desafio contra a Inter de Milão, atual campeã da Série A da Itália, marcado para o próximo domingo (20).