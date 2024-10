Trieste, na Itália, é tendência turística mundial para 2025

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A cidade de Trieste, capital da região de Friuli-Venezia Giulia, no nordeste da Itália, está entre os 10 destinos no mundo que devem ser tendência turística em 2025.

A lista também cita a capital da Paraíba, João Pessoa.

O ranking, elaborado pelo Booking.com, analisou os dados da plataforma que pudessem identificar lugares pouco procurados, mas surpreendentes, prontos para se tornarem points para as férias do ano que vem.