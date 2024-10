Nunes anuncia câmeras em frente a garagens da Enel para vigiar caminhões

"Eu vou fazer. Se eles quiserem, derrubem na Justiça", disse Nunes sobre legalidade da medida. A resposta foi dada à um questionamento de outras empresas serem monitoradas da mesma forma pela prefeitura. Segundo Nunes, o interesse público fala mais alto no caso em questão. "Estou vendo meu povo sofrer", afirmou ele.

Outras 2.000 pessoas foram mobilizadas para ações de poda e zeladoria, segundo a prefeitura. Além disso, cem geradores foram alugados para manter o funcionamento dos semáforos da cidade.

Prefeito diz São Paulo ainda tem 49 mil domicílios sem luz. A Enel informou no início da tarde desta quarta que são cerca de 90,8 mil clentes afetados pela falta de energia na Grande São Paulo. Procurada, a empresa não se manifestou sobre a medida anunciada pelo prefeito.

Nove escolas municipais e 4 postos de saúde funcionam à base de geradores. Segundo Nunes, a prefeitura aguarda que a Enel desligue a rede para que possa fazer a remoção de 16 árvores caídas.

Só no Ipiranga, há 8 mil casas sem luz. Segundo o prefeito, a Enel não consegue fornecer dados básicos, como as ruas em que estão os imóveis afetados. "Não faltou por parte da prefeitura nenhuma diligência", disse ele.

Nunes negou que crise tenha relação com poda de árvores. Segundo ele, há locais sem postes de energia (com rede elétrica enterrada) que foram afetados, como o Centro. O mesmo aconteceu em locais sem tantas árvores, como a Saúde. Ele disse também que o tempo de atendimento da Enel nesta crise tem sido maior do que o verificado em novembro de 2023.