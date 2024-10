Anec amplia projeção de exportação de milho em outubro, para 6,22 milhões de t

São Paulo, 16 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima sua projeção de exportação de milho do Brasil em outubro, de acordo com o relatório semanal. A entidade afirmou que espera embarques de 6,22 milhões de toneladas, ante 5,68 milhões de toneladas estimadas na semana passada. Apesar da revisão para cima, o volume ficou abaixo das mais de 8,0 milhões de toneladas embarcadas um ano antes.Em relação à soja, a Anec projetou que, em outubro, o Brasil vai embarcar um volume entre 4,00 milhões e 4,687 milhões de toneladas. Na semana passada, a estimativa era de 4,08 milhões de toneladas embarcadas no mês. A nova projeção ficou abaixo do volume de outubro de 2023, quando o País exportou 5,95 milhões de toneladas. Para o farelo de soja, a expectativa é de que sejam enviadas ao exterior 2,47 milhões de toneladas neste mês, acima da estimativa anterior, de 1,80 milhão de toneladas, e de outubro de 2023, de 1,65 milhão de toneladas.A Anec também estimou que as exportações de trigo do Brasil devem chegar a 17 mil toneladas em outubro, contra 7.350 toneladas embarcadas em igual mês de 2023.Entre os dias 6 e 12 de outubro, o Brasil embarcou 1,203 milhão de toneladas de soja e 469.929 toneladas de farelo de soja, segundo a Anec. Já de milho, foram exportadas 1,673 milhão de toneladas no período. Para a semana de 13 a 19 de outubro, a Anec prevê que o volume de exportações de milho recue para cerca de 1,45 milhão de toneladas embarcadas. Já a soja e o farelo podem avançar para 1,207 milhão de toneladas e 961.111 toneladas, respectivamente.