Agência defende Sinner e diz que seguiu normas da Wada

Karen Moorhouse, CEO do órgão antidoping do tênis, defendeu que a decisão partiu da avaliação de "circunstâncias, fatos e dados científicos", independentemente do "perfil do jogador envolvido".

"Entendemos que o caso envolvendo Sinner tem estado no centro das atenções e tem provocado muitos comentários e especulações, na sequência da nossa decisão não atribuir qualquer culpa ou negligência ao jogador", acrescentou.

Sinner foi inocentado após comprovar que a substância proibida chegou em seu corpo através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

O tenista não escapou do caso sem punições, pois perdeu o prêmio em dinheiro conquistado em Indian Wells, que girou em torno de US$ 325 mil, e todos os 400 pontos no ranking mundial conquistados no torneio americano. (ANSA).

