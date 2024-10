Ataque de Israel a escola em Gaza deixa deslocados mortos

ROMA, 17 OUT (ANSA) - Um ataque aéreo de Israel atingiu uma escola em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (17), e provocou a morte de ao menos 19 palestinos deslocados, incluindo crianças, que se abrigavam no local.

A informação foi confirmada por um funcionário do Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas, à agência Reuters.

Segundo o diretor médico do hospital Al-Shifa, Medhat Abbas, mais de 160 pessoas ficaram feridas no ataque e "não há água para apagar o fogo". "Não há nada", declarou.