Lula diz que não vai 'se meter' na escolha de sucessor de Lira na Câmara

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (17) que não vai interferir na eleição que vai definir o sucessor de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, marcada para fevereiro de 2025.

O que aconteceu

"Tenho como prática política não me meter na escolha", disse Lula. "É uma coisa do Congresso Nacional. Como eu respeito a autonomia, o presidente será aquele que foi eleito. Aquele que foi eleito, goste dele ou não goste, eu vou conversar. E vou tratá-lo como presidente da Câmara. É assim que eu faço. Eu não vou nunca apresentar para o presidente da Câmara um projeto de meu interesse pessoal. Eu vou apresentar projeto de interesse do povo brasileiro", afirmou o presidente em entrevista ao jornalista Mário Kertész, da Rádio Metrópole, na Bahia.

Apoiado por Lira, Hugo Motta (Republicanos-PB) já conta com 186 votos. Apadrinhado por Ciro Nogueira, presidente do PP, e por Lira, o deputado já conta, em tese, com os 50 votos da bancada. Também houve sinalização de apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é a maior sigla da Casa, com 92 deputados. Há ainda o próprio Republicanos, com 44 parlamentares. Embora ainda não tenham batido o martelo oficialmente, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), é muito próximo de Motta e a bancada deve apoiá-lo.