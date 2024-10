Exército israelense confirma que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, está morto

Por James Mackenzie e Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - Israel confirmou que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, o arquiteto do ataque a Israel em 7 de outubro do ano passado, foi morto em Gaza, e o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, chamou o fato de "vitória para todo o mundo livre".

Não houve comentário oficial do Hamas, mas fontes do grupo disseram que os indícios sugerem que Sinwar foi morto durante uma operação israelense na área de Tal El Sultan, no sul de Gaza.