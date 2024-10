Zelensky diz que 10 mil soldados norte-coreanos estão sendo preparados para se juntar às tropas russas

Segundo Zelensky, o presidente russo, Vladimir Putin, "tenta envolver outros participantes na guerra" por conta das "graves perdas" sofridas pelo seu Exército.

Além disso, disse ele, Putin teme uma mobilização de tropas em seu país, "o que seria muito impopular".

Zelensky afirmou que conta com informações "dos serviços de inteligência" ucranianos de que oficiais norte-coreanos já estão no território ucraniano ocupado pela Rússia.

O presidente ucraniano já havia dito, no dia 13 de outubro, que a Coreia do Norte estava proporcionando soldados ao exército russo, mas não mencionou números.

Um veículo de comunicação ucraniano afirmou recentemente que seis oficiais norte-coreanos foram mortos durante um ataque de mísseis ucranianos perto de Donetsk, no leste do país.

No mesmo dia, as autoridades ocidentais disseram que estavam cientes desses relatórios, mas que estavam tratando com cautela por enquanto.