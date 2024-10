Cinco ônibus são sequestrados e usados como barricadas no Rio

Rio Ônibus diz que passageiros e motoristas não se feriram e que os veículos já foram recolhidos. Sindicato detalhou que os criminosos entraram nos coletivos, ameaçaram os ocupantes, pediram para que todos descessem e roubaram as chaves após posicionar os veículos como barricadas.

Quatro coletivos sequestrados pertencem a Rio Ônibus. São eles: B11505 - Linha 778 (Pavuna x Cascadura), B11507 - Linha 778 (Pavuna x Cascadura), C13137 - Linha 878 (Barra da Tijuca x Tanque) e C47825 - Linha 863 (Rio das Pedras x Barra da Tijuca). Já o quinto coletivo sequestrado na na Pavuna pertence à Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Patrulhamento da Polícia Militar. Em nota, a corporação informou que policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) reforçam o patrulhamento nas comunidades Tijuquinha e Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão. Segundo a PM, os dois ônibus que foram posicionados na Estrada do Itanhangá para obstruir a via, já foram retirados por policiais militares do 31ºBPM.

Nos últimos 12 meses já foram 136 veículos sequestrados. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", lamentou em nota o sindicato.

É um verdadeiro absurdo que se repete quase todos os dias nos mesmos lugares e nenhuma providência é tomada. Mais uma vez, a Rio Ônibus repudia os atos criminosos que afetam tanto a vida da população e apela para que as autoridades tomem as devidas providências para garantir o direito básico de ir e vir da população carioca.

Paulo Valente, porta-voz da Rio Ônibus

Criminosos agem de forma semelhante. Paulo detalhou que eles rendem o motorista, mandam atravessar os ônibus e desaparecem com as chaves. "Isso acontece sempre. Então, é necessário que se procurem as chaves reservas nas garagens para levar até o local [do crime]. Mas tem que esperar que a polícia ofereça segurança para que os ônibus possam ser retirados. Em alguns casos, eles danificam os miolos de ignição do veículo, e por isso eles têm que ser rebocados para a garagem. Teve um ônibus que foi sequestrado dois dias seguidos na Vila Aliança, então no primeiro caso tinha chave reserva, no segundo dia, não", disse Valente à GloboNews, na quarta-feira (16).